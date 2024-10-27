Еще в двух областях заработали мобильные аптечные пункты

В Черновицкой и Запорожской областях заработали мобильные аптечные пункты. На Буковине они будут обслуживать девять отдаленных сел, а в Запорожье – шесть.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

В этих аптеках можно будет приобрести как безрецептурное лекарство, так и препараты по рецепту, в частности по программе "Доступные лекарства".

О прибытии аптек местные жители могут узнать у семейного врача или органов местной власти.

Такие "аптеки на колесах" уже работают в 12 областях Украины.

Недавно такая аптека также заработала в Ровенской области. Передвижные аптечные пункты будут курсировать в Варасском и Дубенском районах, и охватят всего 52 населенных пункта, где отсутствуют стационарные аптеки. Такие аптечные пункты работают в Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Тернопольской областях.

Ситуация с аптеками в деревнях

Напомним, первая мобильная аптека начала свою работу в январе 2024 года в Харьковской области.

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарства создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

"Также Укрпочта" получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях для запуска проекта "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях .