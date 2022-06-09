Невропатолог в топ-5 самых востребованных врачей: как изменилась статистика "Добробута" за время полномасштабной войны

За три месяца с начала войны изменился и портрет пациента медицинской сети “Добробут”, и структура обращений к врачам

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Как изменился портрет пациента

Общее количество пациентов составляет 17% от довоенной. Если в феврале 2022 года за медицинскими услугами обратились более 55 тыс человек, то уже в марте – 2,5 тыс. Но в апреле этот показатель вырос до 9,2 тыс. человек.

Ранее среди взрослых пациентов сети преобладали женщины, составлявшие 58% от общего количества клиентов. Сейчас мужчин и женщин – по 50%. А вот количество маленьких посетителей заметно уменьшилось – детей стало на 9% меньше (до наступления рф доля детей среди пациентов составляла 26%, в апреле 2022 – 17%).

По-прежнему подавляющее большинство посетителей медицинских центров "Добробута" - это люди в возрасте 25-43 года.

Как изменились запросы медицинской помощи

Изменилась и структура запросов к врачам разного профиля. Традиционно наиболее востребованы – терапевты и семейные врачи. Но количество обращений к ним по сравнению с апрелем 2021 уменьшилось на 14% (15% от общих обращений в апреле 2022 против 29% в апреле прошлого года).

Больше же возросло количество обращений за помощью невропатолога – на 4% , и в настоящее время составляет 11% от общих обращений пациентов. Люди обращаются с жалобами на нарушение сна, хроническую головную боль и боль в спине из-за постоянного стресса, высокой тревожности.

Участились и обращения к урологу – консультации этих специалистов теперь тоже в топ-5 и составляют 7% (еще год назад место уролога в топ-5 наиболее востребованных специалистов занимал гастроэнтеролог).

Одним из самых востребованных медицинских специалистов у детей теперь, так же, как и у взрослых, также невролог – 6% обращений приходится именно на прием к этому специалисту. Первое место по количеству обращений с детьми занимает, как и год назад, врач-педиатр – по сравнению с апрелем прошлого года, в этом апреле количество консультаций у педиатров выросло на 3%, до 44%.

Справка :

"Добробут" - одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 20 медцентров в Киеве и Киевской области, Львове, Ивано-Франковске, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Ежегодно специалисты "Добробута" проводят более 7 000 операций. В сети работают более 3 000 сотрудников, из них более 400 врачей высшей категории.

Война внесла коррективы в работу сети. Благодаря сотрудничеству с международными благотворительными организациями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps и University of Miami Global Institute, а также работе благотворительного фонда «Фонд Добробут» клиники сети, продолжающие свою работу даже во время военных действий, значительную часть медицинских услуг предоставляют бесплатно. С первых дней войны лечебно-диагностический центр "Добробута" в Киеве безвозмездно оказывает ургентную медицинскую помощь защитникам Украины и раненому в результате боевых действий населению в режиме 24/7. С 1 апреля бесплатными также стали плановые и ургентные операции для детей и взрослых, плановые и ургентные госпитализации, ургентная помощь в приемном отделении.