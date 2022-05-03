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Категория
Здоровье
Дата публикации

Рада поддержала законопроект об ограничении оборота производимых в РФ и Беларуси лекарств

лекарства, медицина, таблетки, медикаменты

Верховная Рада поддержала законопроект №7313 об ограничениях оборота в Украине лекарств, производство которых хотя бы частично расположено на территории Российской Федерации и Беларуси. 

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Данный проект закона поддержало 316 народных депутатов. 

В тексте документа говорится, что в регистрации лекарственного средства может быть отказано в случае, если установлено, что один или несколько этапов производства осуществлялось предприятиями, расположенными на территории России и Беларуси.

Законопроект также предусматривает, что Кабмин получит полномочия на период военного положения временно остановить экспорт лекарственных средств в случае, если система здравоохранения не обеспечена такими препаратами в полном объеме.

Напомним, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко анонсировал подорожание лекарств в аптеках, но многих препаратов это практически не коснется.  

Автор:
Анастасия Дедковская