В КГГА призвали украинцев как можно быстрее пройти вакцинацию от столбняка и дифтерии

Киевская городская государственная администрация напомнила, что все взрослые должны делать прививки против столбняка и дифтерии в соответствии с календарем вакцинации. В условиях войны вакцинация против этих болезней становиться еще более важной.

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Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В КГГА настоятельно рекомендуют украинцам проверить, когда в последний раз была сделана прививка. Согласно с календарем вакцинации, прививки против столбняка и дифтерии нужно делать один раз в 10 лет, начиная с 16 лет.

"Сейчас риск получить травму значительно увеличивается, растет и угроза столбняка. Болезнь передается при попадании в рану загрязненного грунта, из-за травмирования острыми предметами или обломками древесины. Возможность заболеть дифтерией в условиях скопления и перемещения большого количества людей увеличивается", — подчеркивают в КГГА.

Поэтому в Киевском горсовете призывают украинцев посоветоваться со своим семейным врачом и сделать прививки против столбняка и дифтерии. Поворозник уточнил, что во всех коммунальных заведениях вакцина в наличии.