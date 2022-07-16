В Киеве создадут реабилитационный центр для военных и гражданских

В Киеве на базе областной клинической больницы № 2 создадут комплексный реабилиатционный центр для раненых гражданских и военных.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

Отмечается, что сейчас в Киевской области нет военного госпиталя, в котором был бы реабилитационный центр с предоставлением комплексной профильной медицинской помощи тем, кто в этом нуждается.

В ходе заседания в Киевской ОВА участники рабочей группы наработали "дорожную" карту создания реабилитационного центра для раненых военных и гражданского населения.

Также на заседании определились, что заведение, которое будет в первую очередь заниматься ортопедической реабилитацией, будет создано на базе Киевской областной клинической больницы № 2.

На первом этапе реализации проекта планируется развертывание не менее 30 койко-мест.

Кроме того, участники рабочей группы уже работают над разработкой концепции центра и планом мероприятий.

Отметим, в лечебно диагностическом центре "Добробут" в Киеве по адресу ул. Семьи Идзиковских, 3, все желающие смогут бесплатно пройти маммографическое обследование.