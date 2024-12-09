В Украине построят подземный лечебный корпус

В Харьковской области ведется разработка инновационного проекта – подземного лечебного корпуса "Ковчег".

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 2025 году стартует инновационный для нашей страны проект — строительство мощного подземного лечебного корпуса "Ковчег". Сейчас разрабатываем проект, в государственном бюджете-2025 предусмотрены первые 89 миллионов гривен для его реализации", — рассказал глава Харьковщины.

Он добавил, что улучшение качества медицинских услуг – это приоритет в работе Харьковской ОВА.

Также в Харьковской области продолжается реконструкция приемного и реабилитационного отделений Харьковской областной больницы. Здесь установят современное оборудование, которое удалось привлечь при поддержке профильного министерства: от ультразвуковых аппаратов — до МРТ и КТ.

Харьков переносится под землю

В Харькове, который регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны России, принимаются дополнительные меры безопасности.

В ответ на постоянные обстрелы Харькова власти решили создать первый в Украине подземный сервисный центр МВД. Это решение позволило обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей во время воздушных тревог и обстрелов.

В городе также планируется создать подземные помещения для размещения операционных и реанимационных отделений на базе ряда медицинских заведений.

Ранее сообщалось, что Райффайзен Банк открыл первые подземные отделения в Харькове и Днепре. Они работают на базе существующих и обслуживают клиентов в случае объявления воздушной тревоги в регионе. Обслуживание клиентов доступно через отдельный вход, ведущий в подземное помещение.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Кроме того, под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. До детского сада в метро уже записали 650 детей.