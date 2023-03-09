Выгорание во время войны: как оставаться эффективным на работе – советы эксперта

Этот текст является частью проекта «100 поступков ответственных граждан» Центра демократии и верховенства права, направленного на повышение уровня ответственности граждан

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Война стала тяжелым бременем для рынка труда: по оценкам социологической группы «Рейтинг» на октябрь 2022 года около 37% украинцев потеряли работу и не смогли повторно трудоустроиться. В то же время растет психологическая нагрузка на тех, кто продолжает работать – неопределенность будущего, постоянная опасность из-за обстрелов и общая подавленность повышают угрозу выгорания на работе.

Для предотвращения появления психологических преград, которые могут мешать украинцам эффективно делать свое дело, Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) в сотрудничестве с Андреем Сидоренко, соучредителем Центра психического здоровья «БрейнКульт» и платформы «Хаб устойчивости» составили перечень полезных.

Профессиональное выгорание – психологическое состояние, связанное с чувством эмоционального и физического истощения. Для него характерны утрата энтузиазма, снижение производительности и негативное восприятие работы в целом. Это чувство переносится и на коллег – всех, с кем нужно контактировать в рабочее время.

Заметим, что украинцы встречались с этим явлением еще до войны: по исследованию пользователя DOU Николая Кожухаренко по состоянию на декабрь 2021 20% опрошенных IT-специалистов фиксировали у себя сформированный синдром выгорания. При этом у них был высокий доход и небольшой уровень стресса на работе. Конечно, такое психологически эмоциональное состояние стало следствием влияния многих факторов, вроде плохого work-life баланса, гиперответственности, организационных проблем на работе и т.д.

Однако война однозначно увеличила количество стресса (в том числе и в нерабочее время), что привело к возникновению чувства истощения. Со своей стороны это ощущение тормозит мотивацию к труду (да и чего-либо в целом). Как этому можно помочь?

Просмотрите приоритетность дел

Все ваши действия должны быть проанализированы ввиду их энергоэффективности. Это особенно важно сейчас, когда большое количество непредвиденных событий отвлекает внимание на себя. Для улучшения собственного уровня энергосбережения следует разграничить дела и новости, на которые вы влияете, и те, что нет возможности изменить. Необходимо сконцентрироваться на первых и отвлечься от вторых.

После этого – отсортировать задание по уровню срочности. Прежде всего следует уделить внимание тем, кто нуждается в немедленном решении. Затем переходите к менее важных дел.

Также попробуйте использовать технику «Дерево решений», которая помогает организовать образ мышления и действий. Она включает использование 4 составляющих:

Оценка проблемы – является ли она реальной или гипотетической;

Анализ собственных возможностей – если проблема реальна, следует определить, возможно ли на нее повлиять;

Выделение конкретных шагов и установление сроков решения проблемы.

Обращайтесь к психотерапевтам

У каждого человека уровень стрессоустойчивости индивидуален, и зависит он от накопленного опыта, наличия психологических травм, собственных морально-личностных качеств, внешней среды и т.д.

Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с нагрузкой и рабочим выгоранием, без колебаний обращайтесь за помощью. Специалист является вашим помощником в решении проблемы и его профессиональная консультация позволит быстрее восстановить психологическое здоровье.

Не погружайтесь в проблемы слишком глубоко

Практика растворения в своих проблемах быстро приводит к выгоранию на работе. Предотвращайте это с помощью простых и надежных приемов:

Установите время для получения новостей;

Соблюдайте некоторые правила взаимодействия с коллегами на работе, а именно – установите приблизительный предел времени для обсуждения проблем;

установите приблизительный предел времени для обсуждения проблем; Если не удается отвлечься, позвольте себе «утонуть» в проблемах, однако только в течение четко определенного промежутка времени.

Распределяйте нагрузку в соответствии с собственными биоритмами

Биологические ритмы влияют на самочувствие и работоспособность человека в зависимости от времени суток. Поэтому старайтесь сосредоточиться на энергозатратных задачах в те часы, когда ваш мозг готов обработать самые большие объемы информации.

Классическая классификация хронотипов была составлена Г. Хильдебрандтом с разделением на утренний (жаворонок), дневной (голубь) и вечерний (сова). Конечно, большинство людей относятся к смешанным хронотипам, однако следует распределять рабочую нагрузку в соответствии с личными склонностями. Это улучшит рабочую эффективность и поможет предотвратить профессиональное выгорание.

«Откалибруйте ожидания и требования как к себе, так и к членам вашей команды. Определите, насколько рабочие цели соответствуют имеющимся возможностям. После этого проанализируйте наличие жизненного пространства вне работы и пути получения большего удовольствия от ежедневной деятельности. Постоянный самоанализ вместе с внимательным отношением к проблемам коллег и улучшением условий труда позволит создать профессиональную среду свободную от выгорания», – добавил Андрей Сидоренко, соучредитель Центра психического здоровья «БрейнКульт» и платформы «Хаб устойчивости».

Фото: ua.depositphotos.com