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90% Львова без света. В городе остановили движение трамваев и троллейбусов

90% Львова без света. В городе остановили движение трамваев и троллейбусов

В результате российских обстрелов утром 10 октября 90% Львова остались без электроснабжения, поэтому в городе остановлено курсирование трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает Львовский городской совет.

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"Около 90% города без электроснабжения. Следовательно, трамваи и троллейбусы не курсируют. Зато увеличено количество автобусов на маршрутах", - сказано в сообщении.

Также не работают более 80% светофоров, на больших перекрестках работают регуляторы.

В городе отсутствует подача горячей воды, из-за резервного питания подается холодная вода. Есть также трудности с сотовой связью.

В настоящее время в городе работает штаб по ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами, по Киеву,   Львов, Днепр,   Харькове, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти   обратилась к населению с призывом   ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений.

Тем временем Госспецсвязи   советует   экономить трафик мобильного интернета, а при перебоях с мобильной связью воспользоваться услугой национального роуминга.

Автор:
Степан Крьока