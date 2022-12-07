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Армия РФ атаковала беспилотниками и ракетами С-300 Запорожскую область
В ночь на 7 декабря российско-оккупационные войска атаковали беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района.
Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.
"Русские оккупанты продолжают ночной террор наших мирных земель. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района", - отметил Старух.
По его словам, в одном из сел разрушены 2 дома, еще 8 получили повреждения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Предварительно известно о трех раненых, в том числе девушке 15 лет.
В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще 10 получили повреждения. Люди, к счастью, остались целыми.
"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА", – подчеркнул Старух.
Напомним, в ночь на 6 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.