Армия РФ нанесла ракетный удар по Изюмщине

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстрелы мирного населения Харьковщины в наших приграничных населенных пунктах Харьковского, Чугуевского, Купянского районов. Кроме того, враг наносил ракетные удары по Изюмщине", - отметил глава области.

По его словам, за прошедшие сутки под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской общины: с. Старица, с. Гатище, с. Волчанские Хутора. Предварительно – без пострадавших.

Кроме того, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по городу Купянск. В пгт Двухлетняя горел жилой дом.

"Сегодня около 2 часов ночи в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что жертв среди гражданского населения нет. На местах работают спасатели.

Отметим, в результате обстрела пгт Ковшаровка Купянского района осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер .

Напомним, ранее Синегубов сообщил, что в селе Граково Чугуевского района взорвался на мини 32-летний работник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.