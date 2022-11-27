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Армия РФ нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья

Армия РФ нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья

Ночью 27 ноября армия страны-агрессора РФ выпустила две ракеты по пригороду Запорожья, попав на территорию одного из агропредприятий.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Этой ночью российские изверги снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали ", – отметил Старух.

Напомним, 25 ноября враг снова атаковал пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей.

Также армия страны-агрессора РФ в ночь на 23 ноября обстреляла родильное отделение Вольнянской больницы, убив младенца.

Автор:
Светлана Манько