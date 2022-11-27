- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья
Ночью 27 ноября армия страны-агрессора РФ выпустила две ракеты по пригороду Запорожья, попав на территорию одного из агропредприятий.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Этой ночью российские изверги снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали ", – отметил Старух.
Напомним, 25 ноября враг снова атаковал пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также армия страны-агрессора РФ в ночь на 23 ноября обстреляла родильное отделение Вольнянской больницы, убив младенца.