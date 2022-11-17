Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области: двое погибших

Армия страны-агрессора РФ 17 ноября нанесла ракетный удар по Запорожской области. В результате обстрела был разрушен двухэтажный жилой дом, два человека погибли.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения", - отметил Старух.

По его словам, в результате обстрела был разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди.

По предварительным данным, двое из них погибли.

Напомним, армия РФ 16 ноября потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в Запорожской области.