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Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области: двое погибших
Армия страны-агрессора РФ 17 ноября нанесла ракетный удар по Запорожской области. В результате обстрела был разрушен двухэтажный жилой дом, два человека погибли.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения", - отметил Старух.
По его словам, в результате обстрела был разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительным данным, двое из них погибли.
Напомним, армия РФ 16 ноября потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в Запорожской области.