Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали жилые дома

Утром 21 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Запорожью. Пострадали жилые дома и инфраструктура города.

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Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Российские изверги снова совершили атаку по Запорожье. Предварительно, от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города", - отметил Куртев.

По его словам, подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как отметил глава Запорожской ОВА Александр Старух, в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.

"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны. Берегите друг друга", - подчеркнул Старух.

Напомним, 15 октября оккупанты атаковали ночью Запорожье дронами-камикадзе, а под утро выпустила по городу 10 ракет С-300.