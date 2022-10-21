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Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали жилые дома
Утром 21 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Запорожью. Пострадали жилые дома и инфраструктура города.
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Российские изверги снова совершили атаку по Запорожье. Предварительно, от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города", - отметил Куртев.
По его словам, подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отметил глава Запорожской ОВА Александр Старух, в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.
"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны. Берегите друг друга", - подчеркнул Старух.
Напомним, 15 октября оккупанты атаковали ночью Запорожье дронами-камикадзе, а под утро выпустила по городу 10 ракет С-300.