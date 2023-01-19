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Армия РФ обстреляла образовательное учреждение и жилые дома Херсона
Российские оккупационные войска в течение суток 18 января 56 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики 56 раз атаковали Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил он.
По его словам, Херсон 19 раз оказывался под российскими обстрелами. Вражеские снаряды попали в образовательное заведение и жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Захватчики 17 января обстреляли объект критической инфраструктуры и жилые дома Херсонской области.