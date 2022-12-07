Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть жертвы

Войска Российской Федерации за минувшие сутки, 6 декабря, 51 раз обстреляли территорию Херсонской области, сообщил в Telegram глава ОВА Ярослав Янушевич.

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В результате вражеской атаки на регион есть жертвы среди мирного населения. Так, россияне убили 2 мирных человека, еще 1 житель области получил ранения.

Кроме того, из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

"Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонщины. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов", - рассказал Янушевич.

Также известно, что 6 декабря российские войска нанесли удар по зданию Херсонского водоканала, в результате обстрела там возник пожар.

Днем ранее, 5 декабря, под вражеским огнем также оказались жилые кварталы Херсона. Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города.