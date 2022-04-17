Армия РФ перебрасывает свои подразделения в Украину из трех областей России

Российские войска перемещают свои подразделения на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Генерального Штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Генштаба, подразделения ВС РФ, которые находятся на украинской территории, имеют значительные проблемы с обеспечением. При этом, они смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

В Генеральном штабе отмечают, что подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне.

В частности, российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание.

В то же время, как заявили в Генштабе, ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация в настоящее время уточняется.

Кроме этого, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей федеральной службы безопасности российской федерации, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Как выяснилось в ходе проверки, эти подразделения не готовы к ведению боевых действий.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.

Напомним, 16 апреля российские военные устроили обстрел жилых районов города Харьков.

Ранее военные РФ запустили крылатую ракету большой дальности "Калибр" и обстреляли Слободской и Основенский районы Харькова. Погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения.