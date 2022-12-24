- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ продолжает обстреливать города и села Харьковщины
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать гражданское население городов и сел приграничных районов Харьковщины и населенных пунктов у линии столкновения", - отметил он.
Так, 23 декабря около 18:00 в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района повреждения получили жилой дом, хозяйственные постройки и гаражи. Произошли пожары. К счастью, без пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в течение суток враг обстреливал из артиллерии, танков и минометов районы населенных пунктов: Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, накануне оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары.
Обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар.