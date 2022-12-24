Армия РФ продолжает обстреливать города и села Харьковщины

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать гражданское население городов и сел приграничных районов Харьковщины и населенных пунктов у линии столкновения", - отметил он.

Так, 23 декабря около 18:00 в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района повреждения получили жилой дом, хозяйственные постройки и гаражи. Произошли пожары. К счастью, без пострадавших.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал из артиллерии, танков и минометов районы населенных пунктов: Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, накануне оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары.

Обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар.