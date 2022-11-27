Армия РФ продолжает обстреливать Харьковщину: повредили аграрное предприятие

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Под постоянными артиллерийскими обстрелами Волчанск, приграничные села Харьковского района, Купянск и Купянский район", - отметил он.

В Купянском районе спасатели тушили пожары в частных домовладениях, гаражах, повреждено более 10 автомобилей.

В Волчанской общине есть повреждение аграрного предприятия.

За сутки медики госпитализировали мужчину 68 лет и женщину 81 года, получивших ранения после обстрелов в Купянске. 50-летний мужчина получил взрывную травму в Ковшаровке, также госпитализирован в больницу.

В селе Шульское в Лозовском районе 62-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. К сожалению, погиб на месте.

Напомним, 25 ноября россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Жертв среди гражданского населения нет.