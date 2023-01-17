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Армия РФ снова атаковала критическую инфраструктуру в Херсоне: повреждены админздания
Российские оккупационные войска 17 января обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.
По его словам, это уже второй удар по предприятию. Первый раз оккупанты ударили по объекту 15 января, тогда обломки снарядов повредили только территорию, но не коснулись здания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что армия РФ ночью обстреляла Херсонский академический областной театр кукол и городскую типографию.
Напомним, оккупанты в течение суток 16 января 102 раза открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.