Армия РФ снова атаковала критическую инфраструктуру в Херсоне: повреждены админздания

Российские оккупационные войска 17 января обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

По его словам, это уже второй удар по предприятию. Первый раз оккупанты ударили по объекту 15 января, тогда обломки снарядов повредили только территорию, но не коснулись здания.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что армия РФ ночью обстреляла Херсонский академический областной театр кукол и городскую типографию.

Напомним, оккупанты в течение суток 16 января 102 раза открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.