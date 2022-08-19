Армия РФ ударила по Николаеву ракетами типа С-300

19 августа российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами типа С-300. Рашисты вторично обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 19 августа, около 04:00, город подвергся обстрелам ракетами типа С-300. Три вражеских ракеты снова попали в ЧНУ имени П.Могилы, повреждены окрестные дома", - отметил Ким.

Предварительно, один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет.

По информации ОК "Юг", 18 августа в Николаеве в очередной раз росияне атаковали объекты портовой инфраструктуры. Пострадавших нет.

Продолжают оккупанты обстреливать и Николаевскую область. Так, днем, 18 августа, в 12:55 зафиксированы вражеские обстрелы в с. Галициново. В результате попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Смерч" повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части и уничтожен пожарный автомобиль. Три человека получили ранения.

Вчера, 18 августа, ориентировочно в 9.30 и 17.30 были обстрелы на территории Широковской общины. Также община подверглась обстрелам с 22:00, 18 августа, до 04:00, 19 августа. Попадания были за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, оккупанты ночью 17 августа запустили две ракеты в один из университетов Николаева. Разрушен корпус, где еще днем принимали документы абитуриентов, подписывали обходные листы и выдавали дипломы.