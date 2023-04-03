Армия РФ выпустила 131 снаряд по Херсонщине: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 2 апреля 20 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки Херсонщина находилась под огнем российских "Градов" и артиллерии.

За минувшие сутки противник совершил 20 обстрелов, выпустив 131 снаряд.

Город Херсон враг обстрелял 1 раз. 4 снаряда попали в жилой квартал города.

По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: 1 человек погиб.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

За сутки 1 апреля российские войска 60 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 290 снарядов.