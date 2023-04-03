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Армия РФ выпустила 131 снаряд по Херсонщине: один человек погиб
Российские оккупационные войска в течение суток 2 апреля 20 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки Херсонщина находилась под огнем российских "Градов" и артиллерии.
За минувшие сутки противник совершил 20 обстрелов, выпустив 131 снаряд.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Город Херсон враг обстрелял 1 раз. 4 снаряда попали в жилой квартал города.
По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: 1 человек погиб.
Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.
За сутки 1 апреля российские войска 60 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 290 снарядов.