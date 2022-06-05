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Байдена и его супругу срочно эвакуировали из дома из-за подозрительного самолета
Президента США Джо Байдена с женой Джилл Байден эвакуировали из своего дома в городке Рехобот-Бич в штате Делавер, где супруги проводили выходные, в местную пожарную часть.
Об этом сообщает издание Fox News.
Эвакуацию президентской четы провели в качестве меры предосторожности в субботу, 5 июня, после того, как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство.
В службе охраны рассказали, что это был частный самолет, пилот которого не работал на должном радиоканале и не следовал указаниям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После обнаружения самолет был срочно выведен из зоны ограничения, а пилота теперь допросят.
В Федеральном управлении гражданской авиации пояснили, что в случае опасности военные самолеты и вертолеты береговой охраны часто используются для перехвата самолетов, нарушающих зону ограничения полетов через территорию домовладения президента США.
Перехваченные воздушные суда перенаправляются в ближайший аэропорт, где экипажи допрашиваются правоохранительными органами. Пилотам угрожают потенциальные уголовные или гражданские санкции.
По данным американских СМИ, президент Джо Байден и первая леди уже вернулись в свою резиденцию. Белый дом уведомил прессу о произошедшем почти через час после инцидента.