Большая часть оккупированной территории Запорожской области осталась без света и воды

Местные телеграмм-каналы Запорожья 25 августа сообщили о лесном пожаре в окрестностях оккупированного Энергодара, в результате которого без света и воды остались как сам Энергодар, так и Мелитополь и Бердянск.

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Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, город в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", - отметил Орлов.

Отсутствует электроэнергия также и в оккупированном Мелитополе.

"Рашисты относятся к жителям временно оккупированных территорий как к животным. Сегодня почти во всех захваченных населенных пунктах Запорожской области оккупанты отключили электроэнергию. А это значит, что гражданское население осталось не только без света, но и без воды. Связь также почти заблокирована", – отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он подчеркнул, что иначе как геноцид украинского народа это назвать нельзя, а оккупанты будут отвечать за каждое преступление.

Как отметили в Бердянском городском совете, Мелитопольский, Бердянский и другие оккупированные районы Запорожской области остались без света.

Отметим, на оккупированных территориях Запорожской области отсутствует газоснабжение еще с марта в результате повреждения газопровода.