Будет служить украинским защитникам. На Одесской таможне нашли "утерянный" вертолет

На Одесской таможне нашли "утерянный" вертолет, который местная прокуратура передаст в пользование украинским защитникам, сообщили в ОГП. Вертолет "потерялся" благодаря злоупотреблениям таможенников. Досудебное расследование по уголовному производству по факту возможного злоупотребления служебным положением при распоряжении зависевшими грузами уже осуществляется.

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"По результатам проведенных следственных действий установлено, что в зоне деятельности Одесской таможни находится 138 контейнеров с разной группой товаров, которые находятся под таможенным контролем более 180 дней и согласно действующему законодательству должны были взяты таможней на баланс для дальнейшего обращения указанного имущества в доход государства", – говорят в ОГП.

Однако никаких мер по этому вопросу таможней не принималось. В ходе обысков на территории контейнерных терминалов обнаружены консервированные продукты, алкоголь, швейные машины, автомобили, спортинвентарь, обувь. По ходатайству прокуратуры судом указанное имущество будет передано в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Кроме того во время проведения очередного обыска в грузовом контейнере обнаружен вертолет Ми-2, находившийся там с 2007 года. После проведения соответствующих следственных действий будет решен вопрос о передаче вертолета Силам обороны Украины. Досудебное расследование продолжается", – рассказывают в офисе генпрокурора.

Напомним, что недавно Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) решила завершить расследование Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и открыть материалы дела против бывшего руководителя государственного предприятия "Информационный центр" Министерства юстиции Леонида Богданова, его заместителя и двух руководителей частных компаний.