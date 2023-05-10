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Бывшему правоохранителю из Купянска, который издевался над задержанными украинцами, грозит пожизненное заключение

гбр, предатель, харьковщина
Коллаборант остался в городе и попытался скрываться. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего полицейского, помогавшего оккупантам в Купянске Харьковской области. Его обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По данной статье предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

После начала полномасштабного вторжения подозреваемый добровольно согласился работать на захватчиков в "конвойном отряде", который функционировал на базе оккупационной "милиции" Купянска, сообщают в ГБР.

Правоохранители установили, что предатель охранял участников АТО, незаконно задержанных россиянами. Он избивал и издевался над мужчинами.

Позже эксполицейский стал начальником группы конвойной службы, а затем командиром одного из отделений охраны оккупационной милиции в Купянске.

После того, как оккупанты сбежали из Купянска, коллаборант остался в городе и попытался скрываться, однако был задержан.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении в государственной измене работнику исправительной колонии. По приказу оккупантов, он удерживал за решеткой херсонских патриотов, которые не желали повиноваться россиянам.

Автор:
Татьяна Гойденко