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Происшествия
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Чернигов остался без воды из-за вражеских обстрелов

Чернигов остался без воды из-за вражеских обстрелов
Чернигов остался без воды из-за вражеских обстрелов

Город Чернигов остался без воды, место повреждения сетей устанавливается.

Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".

"Во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра. Из-за утечек было прекращено водоснабжение города", - говорится в сообщении.

В "Черниговводоканале" сообщают, что пока не устранят порыв, воды не будет.

А также обращаются к местным жителям с просьбой "сообщать о повреждениях сетей для их дальнейшего ремонта и восстановлении водоснабжения".

Автор:
Светлана Манько