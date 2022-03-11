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Чернигов остался без воды из-за вражеских обстрелов
Город Чернигов остался без воды, место повреждения сетей устанавливается.
Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".
"Во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра. Из-за утечек было прекращено водоснабжение города", - говорится в сообщении.
В "Черниговводоканале" сообщают, что пока не устранят порыв, воды не будет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
А также обращаются к местным жителям с просьбой "сообщать о повреждениях сетей для их дальнейшего ремонта и восстановлении водоснабжения".