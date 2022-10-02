Четыре человека погибли в пригороде Чернигова, заехав за грибами в заминированный лес

Четверо жителей села Киенка Черниговского района погибли накануне в результате взрыва автомобиля на мине. Об этом сообщает Главное управление полиции Черниговской области.

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Отмечается, что вечером 1 октября в полицию поступило сообщение о том, что они уехали на машине в неизвестном направлении и перестали выходить на связь.

Утром 2 октября в лесном массиве в Черниговском районе была обнаружена уничтоженная взрывом машина и четверо погибших. На место приехали взрывотехники областной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно известно, что погибшие проигнорировали временный запрет на посещение лесов и поехали за грибами: автомобиль наехал на неизвестное взрывное устройство и подорвался.

Отмечается, что открыто уголовное производство, но в полиции не указывают, как именно квалифицировали происшествие. Правоохранители при этом напоминают, что в настоящее время действует запрет на посещение лесов в Черниговской области, поскольку опасность обнаружить боеприпасы и взрывные устройства очень высока.

Там советуют при обнаружении подозрительных предметов, оружия, боеприпасов или взрывных устройств ни в коем случае не приближаться к ним и сразу сообщить об этом полиции или спасателям.

Напомним также, что ранее в воскресенье в Шевченковской общине Харьковской области были обнаружены остатки подорванного на мине автомобиля, в котором погибли пятеро жителей Купянска, пытавшихся эвакуироваться с неподконтрольной на тот момент территории области.