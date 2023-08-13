Число погибших в результате войны детей в Украине превысило 500 - ОГП

По состоянию на утро 13 августа, по официальной информации украинских ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине погибло 500 детей и по меньшей мере 1097 получили ранения разной степени тяжести.

Как отмечают в Офисе генерального прокурора, эти цифры за указанный период не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего случаев гибели и ранения детей зафиксировано в Донецкой области – 485. В Харьковской их 298, в Киевской – 129, в Херсонской – 118, в Запорожской – 99, в Николаевской – 97, в Днепропетровской – 94, в Черниговской – 71, в Луганской – 67.

Напомним, что уже 13 августа в результате обстрела села Широкая Балка Станиславской общины Херсонской области погибли двое детей, а также их родители и еще один мужчина.

Отметим также, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека ведет собственный подсчет гражданских жертв войны в Украине, и согласно последним данным, опубликованным, однако, еще по состоянию на 30 июля было установлено гибель 7283 мирных лиц и ранение 13725.

Среди них был 541 ребенок, в том числе 284 мальчика, 228 девочек и 29 детей неустановленного пола. Еще 1139 детей были ранены (498 мальчиков, 360 девочек и 281 ребенок неизвестного пола). Однако эти цифры учитывают случаи, которые удалось верифицировать и на оккупированной территории.

В частности, с 1 по 30 июля была верифицирована гибель 143 человек (из которых два мальчика и две девочки) и ранение 605 (из которых 20 мальчиков, 15 девочек и 8 детей, пол которых еще не установлен).