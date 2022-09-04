Число пострадавших из-за срабатывания гранатомета на выставке в Чернигове выросло до 15, большинство - дети

За медицинской помощью в результате инцидента в Чернигове 3 сентября, где во время уличной выставки сработал гранатомет, обратилось уже 15 человек, сообщил в эфире национального телемарафона начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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"По пострадавшим могу сказать, что сегодня по состоянию на 16:19 обратились за медицинской помощью 15 человек, восемь из них - дети, семеро - взрослые. Двое детей находятся в больнице, двое взрослых тоже находятся в больницах", - отметил он.

Чаус добавил, что сейчас Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры активно проводит следственные действия, опрашивая свидетелей, причастных лиц и изымая "все возможные носители информации". По его словам, ГБР получает всю необходимую информацию и контактирует со всеми "сторонами этого процесса".

"По-моему, мы должны ответить на два главных вопроса. Вопрос первый: каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные. И второй, в принципе, производный от первого - почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи. Я не могу комментировать сейчас ход следствия. Скажу лишь, что все эти вопросы на моем личном контроле, как и на контроле высшего руководства страны", - подчеркнул он.

По словам руководителя области, власти не были в курсе, что на заявленном детском мероприятии будут присутствовать военные, поэтому и не смогли заблаговременно его предотвратить.

"Было обращение общественной организации о проведении мирного детского мероприятия с детскими игровыми активностями. Никакого сообщения о том, что там будет какая-то выставка военного вооружения, будут военные, не было. Конечно, если бы было сообщение, что там военные, мы бы вмешались в ситуацию и военные бы в таких мероприятиях не принимали участия", - сказал руководитель ОВА.

Напомним, что на происшествие отреагировал вечером в субботу и президент Владимир Зеленский, призвав стражей порядка расследовать его как можно быстрее.