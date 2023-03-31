Экс-главе "Борисполя" Дыхне присудили 5 лет за решеткой. Адвокаты: "Решение ВАКС защищает советские принципы института собственности"

В четверг, 30 марта, юридическая компания "Миллер", представляющая интересы бывшего и.о. генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне, подала апелляцию на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). 1 марта ВАКС признал Евгения Дыхне и Олесю Левочко виновными в злоупотреблении властью и назначил им наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы соответственно, а также уплату солидарно 10 млн грн.

Адвокаты требуют полного переисследования доказательств из-за неполноты и вынесения оправдательного приговора для клиентов. Они подчеркивают, что НАБУ/САП/ВАКС три года занимались делом, которое должно рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства. Поскольку тайна досудебного следствия больше не распространяется на судебное разбирательство, адвокаты решили сделать беспрецедентный ход и выложить все материалы в публичный доступ на сайте www.nojustice.com.ua . Это поможет не только правовому сообществу осуществить собственный case study, но и любому заинтересованному лицу сделать собственные выводы.

В этот же день адвокаты Дыхне и Левочко во время пресс-брифинга объяснили представителям медиа, почему именно подают апелляцию, и почему не согласны с приговором суда, который, к слову, полностью удовлетворил просьбу САП. С видео можно ознакомиться здесь .

Первое, на чем акцентировали адвокаты – отсутствие коррупции по делу как таковому, ведь, как определено в самом решении ВАКС, ни Дыхне, ни Левочко никакой выгоды не получали. Упоминание о коррупции отсутствует в материалах обвинения. Ее даже не пытались доказать. Суд даже не пришел к выводу, что Евгений Дыхне совершал какие-то действия в свою пользу, получая, например, "откат". Не было такого, это даже не приходилось, даже не расследовалось" , – сообщил на брифинге партнер, руководитель криминальной практики "Миллер" Алексей Носов.

"Ценность, которой наносится вред в уголовном производстве, это объект. По мнению суда, ценностью являются бюрократические процедуры, которые сам суд считает громоздким механизмом. Но вместо того, чтобы установить интересы службы как установленные учредительными и стратегическими документами аэропорта" Борисполь ", в частности, рост пассажиропотока и экономических показателей, суд берет и подменяет представление о том, что является ценностью", – считает Артем Крикун-Труш, адвокат Леси Левочко. "Кроме того, суд оставляет без внимания тот факт, что если бы не предварительные договоры, аэропорт бы не получал никаких доходов. Поэтому для оценки экономической составляющей нужно сравнивать предварительные договоры не с ценой на конкурсе за два года, а с нулем", – добавляет адвокат.

Что конкретно упрекают Дыхне и Левочко и что говорят адвокаты

Евгений Дыхне обвиняется в том, что заключил в 2016 году предварительные договоры аренды с ООО "Артерия групп" и ООО "Кофе Бар Плюс" якобы по сниженной стоимости, без согласования с органом управления аэропорта – Мининфраструктуры и без проведения конкурсного отбора арендатора.

Как отмечают прокуроры и суд в первой инстанции, это привело к нанесению ущерба государству на 15,7 млн грн. Причем ущерб на 10 млн грн был якобы нанесен Фонду госимущества (ФГИ), а остальной – аэропорту. Аэропорт этого не признал. А Фонд госимущества в лице Дмитрия Сенниченко подписал гражданский иск. Прокуроры и суд также считают, что у Дыхне была соучастница преступления – его подчиненная, руководитель Службы арендных отношений Олеся Левочко, которая, пользуясь "некомпетентными и не профессиональными" работниками Фонда, якобы затягивала конкурсы.

Адвокаты же, хотя и не отрицают факт заключения предварительных договоров, категорически отрицают нанесение ущерба, сговор и затягивание конкурсов аэропортом.

Во-первых, как отмечают адвокаты, предварительные договоры заключались именно в пользу аэропорта, а не в ущерб его интересам. Более того, действия Евгения Дыхне, напротив, принесли предприятию прибыль. А расчет размера недополученных доходов был произведен в 2019 году на основе заключения частного специалиста о его теоретическом представлении о цене аренды в аэропорту Борисполь в 2016 году. При этом реальные договоры на реальные аналогичные объекты во внимание специалистом не взяты, поэтому это ошибочный подход. А само заключение специалиста не может считаться доказательством вообще.

Как становятся пособниками по делам НАБУ. История Олеси Левочки

" У меня есть своя личная история отношений с НАБУ", – говорит Леся Левочка. "Детективы НАБУ появились в аэропорту летом 2019 года. Я и моя подчиненная были вызваны в приемную Генерального директора, чтобы всячески помогать детективам, которые интересовались проблемами аэропорта, в том числе и арендой".

28 августа 2019 в Министерстве инфраструктуры по инициативе детектива НАБУ Станислава Бравермана состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы проблем арендных отношений в аэропорту. Участники совещания, в частности, Фонд госимущества и Мининфраструктуры должны были сделать все от них зависящее, чтобы ускорить процедуры – чаще публиковать объявления и не держать в Мининфраструктуры согласованные документы, а аэропорт – прекратить подписание предварительных договоров.

"В сентябре 2020 года в 7 утра меня вызвали на обыск в квартиру, где я не проживала. Ничего там не нашли. Вручили мне подозрение и вызвали на допрос в этот же день на 15 часов".

А затем начались склонения к соглашению со следствием с тем, что Леся Левочка дала показания на Евгения Дыхне. Аргументы о том, что никаких указаний он ей не давал, а между ней и Генеральным директором всегда был по субординации еще один руководитель, не смущали детектива. С этого момента началось психологическое давление: на допрос будут вызываться ее дети, что на основании письма НАБУ на Мининфраструктуры ее отстранят от работы. "Я имею большое уважение к НАБУ как органу и имею большую надежду, что в свое время там будет проведен аудит по соблюдению детективами норм этики и морали. А этот конкретный случай является поведением конкретного детектива, а не нормой поведения НАБУ", – резюмировала Леся Левочко .

Решение ВАКС – "процессуальная аппликация" из цитат ученых, чтобы скрыть отсутствие доказательств состава преступления

Суд считает, что Дыхне – при пособничестве Левочко – воспользовался знанием "о некомпетентности работников Фонда". С одной стороны, суд сам признал "некомпетентность" семерых членов комиссии Фонда, которые должны были проводить конкурсы на аренду площадей, однако перевел вину за срыв конкурсов на Евгения Дыхне с его подчиненной.

Коллегия судей констатирует, что у Дыхне и Левочки были ординарные отношения руководителя и подчиненной, однако квалифицирует их как сговор.

По мнению суда, Борисполь перечислял 70% арендной платы от предварительных договоров в бюджет с целью создать видимость легальности этих денег.

"Как нам развивать экономику, если государство не будет находить адекватные модели рыночного взаимодействия с бизнесом? Именно в этом взаимодействии и находятся перспективы развития государства", – объясняет позицию сам Дыхне. Выходит, что наша новая антикоррупционная вертикаль, построенная по новым демократическим принципам, в стиле ОБХСС защищает социалистическую собственность от того, чтобы эффективные менеджеры ее не нарушили. У меня разрыв шаблона . С одной стороны, мы говорим, что у нас либеральная рыночная экономика, а с другой – требуем действовать, как в "совке". Самый известный мне "совок" – аэропорт Минска – сам распоряжается своими площадями, а "Борисполь – нет", – резюмирует он.

" За это время даже ФГИ с 2019 года изменил свою процедуру по передаче в аренду помещений, проводя ее через Prozorro-продажи и электронные объявления. Многие вещи изменилось, но ведь их не было в 2015-2016 годах", – акцентирует бывший глава аэропорта. Однако суд отверг аргумент Дыхне об архаичности законодательства об аренде в приговоре.

Это решение прямо противоречит принципу верховенства права, имеющему приоритет над верховенством закона. Закона, которому требуется аудит качества. Равно как и неотложный аудит kpi НАБУ.

Адвокаты подали апелляционную жалобу и искренне рассчитывают на фундаментальное понимание поставленной проблемы судьями Апелляционной палаты ВАКС.