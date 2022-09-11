Энергетики возобновили энергоснабжение в некоторых обесточенных областях

Энергетики возобновили энергоснабжение и водоснабжение в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом на своих телеграмм-каналах сообщают местные ОГА.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Свет и водоснабжение восстановили во всех районах Полтавщины. Но энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения", - сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что поставки воды и электроэнергии возобновлены в Днепропетровской и Сумской области.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что работы по восстановлению энергосистемы области еще продолжаются. Свет уже есть в Змиеве и Лозовой.

Напомним, вечером 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре. В ряде областей после воздушной тревоги пропал свет и вода. Об этом сообщают телеграммы-каналы местных ОГА.

Из-за этих обстрелов также задержались поезда, следовавшие из/в Сумы, Харьков и Полтаву.