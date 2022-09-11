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Энергетики возобновили энергоснабжение в некоторых обесточенных областях
Энергетики возобновили энергоснабжение и водоснабжение в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом на своих телеграмм-каналах сообщают местные ОГА.
"Свет и водоснабжение восстановили во всех районах Полтавщины. Но энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения", - сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что поставки воды и электроэнергии возобновлены в Днепропетровской и Сумской области.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что работы по восстановлению энергосистемы области еще продолжаются. Свет уже есть в Змиеве и Лозовой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, вечером 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре. В ряде областей после воздушной тревоги пропал свет и вода. Об этом сообщают телеграммы-каналы местных ОГА.
Из-за этих обстрелов также задержались поезда, следовавшие из/в Сумы, Харьков и Полтаву.