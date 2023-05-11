ГБР пришло с обысками в здание Киевсовета: в чем причина

Детективы Государственного бюро расследований 11 мая проводят обыск в здании Киевского городского совета.

Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов только Киевской городской военной администрации, а само производство - командировок в КГВА солдат, часть из которых параллельно депутаты Киевсовета", - отметил он.

Бондаренко сообщил, что ранее все документы, имеющиеся в постановлении на обыск, уже следователям предоставлялись.

"Вместе с этим, в случае попытки получить и доступ в кабинеты непосредственно в Киевсовете, к видеозаписям камер наблюдения Киевсовета - будем обращать внимание, что это постановлением не предусмотрено. Конечно, способствовать обыску мы будем. Однако, в рамках процессуальных норм", – добавил он.

Напомним, Киевсовет 20 апреля проголосовал за расторжение договора аренды земли с посольством России, а также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества дипучреждения в собственность государства.