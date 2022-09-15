ГБР расследует ДТП с участием автомобиля Зеленского

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева вечером 14 сентября, когда легковушка столкнулась с автомобилем президента Владимира Зеленского и машинами сопровождения.

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Как кратко сообщило бюро, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, по результатам которых оно проинформирует общественность.

В Главном управлении полиции в ночь на 15 сентября сообщили, что столкновение произошло на проспекте Победы. На место немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и врачи.

На месте происшествия врачи, находившиеся в сопровождении кортежа, оказали неотложную помощь водителю легковушки и передали его прибывшей по вызову карете скорой. Полиция провела первоочередные следственные действия и сбор необходимой информации для предоставления правовой оценки происшествия.

Отметим, что официальные структуры фото и видео с места инцидента не публикуют.

Напомним, что по словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, Зеленского на месте происшествия также осмотрел врач, "не обнаружив серьезных повреждений".

Перед этим президент посещал Харьковскую область, в том числе освобожденный от российской оккупации город Изюм и сам областной центр. После возвращения Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, которое, впрочем, вынужденно вышло гораздо позже обычного времени. Другой информации, в частности о ДТП, кроме предварительно подготовленной, президент в нем, как всегда, не озвучивал. После этого он также не комментировал происшествие.