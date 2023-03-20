Гибель военных в учебном центре на Черниговщине – стали известны обстоятельства трагедии

В Государственном бюро расследований сообщили, что четверо военных погибли из-за взрыва боеприпаса. Это произошло 18 марта во время штатных стрельб на Черниговщине в 169 учебном центре Десна".

"ГБР предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части на Черниговщине сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата. Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований", — прокомментировали в правоохранительном органе .

В Государственном бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины).

Это не первый трагический случай в воинской части "Десна". В октябре 2021 года во время ночного несения караульной службы застрелился военнослужащий. 23-летний мужчина выстрелил в себя из штатного автомата Калашникова АК-47. Тело срочника обнаружила другая часовая смена, прибывшая на пост. Погибший оставил предсмертную записку, в которой указал о добровольном намерении уйти из жизни. Самоубийце оставался один месяц до демобилизации.

За год до этого прогремел взрыв в одном из общежитий "Десны". Тогда погиб один военнослужащий и еще трое, в том числе гражданская девушка, пострадали. По выводам экспертов, взорвалась боевая граната РГД-5.

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого – военная часть ВСУ, специализирующаяся на подготовке личного состава для Сухопутных войск Украины. В прошлом мая поселок, где базируется военная часть, которую оккупанты обстреляли ракетами. Тогда обнаружили 87 погибших.