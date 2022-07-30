"Горячая ночь в Энергодаре": уничтожена техника оккупантов

В оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на субботу, 30 июля, прогремели взрывы. В воздух взлетело три единицы военной техники РФ.

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Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего начался пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники", - отметил Орлов.

По его информации, в воздух взлетело три единицы военной техники оккупантов, которая преграждала подъезд к гостинице.

По имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", - отметил Орлов.

Как сообщает Стратегическое командование ВСУ, взрывы произошли в гостинице, где размещались российские оккупанты, публикуя видео с места происшествия.

На видео также виден сильный пожар.

Отметим, российские военные требуют от администрации оккупированной ими Запорожской атомной электростанции открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС, чтобы разместить там свой военный арсенал.