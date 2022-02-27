ГосЧС Николаевщины обезвреживает российские мины и снаряды. Спасатели просят жителей области оставаться в укрытиях

Пиротехники Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области обезвреживает российские мины и снаряды и просит жителей области оставаться в укрытиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Согласно сообщению, пиротехническое подразделение Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области оказывает помощь в ликвидации последствий вражеских обстрелов.

С места боевого столкновения по Центральному проспекту 259 Николаева возле торгового центра 'Деликатес' изъято 23 единицы артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 2 противотанковые гранаты, которые уничтожены в специально отведенном месте.

"️Спасатели Николаевщины обращаются ко всем жителям! По возможности оставайтесь в укрытиях в случае выхода на улицу будьте бдительны, смотрите вокруг себя, чтобы вражеские «подарки» не повлекли за собой взрыв и травмирование!", — сказано в сообщении.

В случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета следует позвонить на спецлинии 101 или 102, указывая координаты и места обнаружения – это очень поможет нашим пиротехникам. Категорически запрещается их самостоятельно перемещать. Ни в коем случае не надо трогать и подходить к ним, это опасно.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.