Из Херсонской области эвакуировали уже более 1,5 тыс человек, вода прибывает

В Херсонской области вода продолжает прибывать и подтапливаться населенные пункты. К настоящему времени известно о 71 подтопленном доме. Только в селе Тягинка подтоплены 2 моста и 33 жилых дома. В Отрадокаменке подтоплен мост, из-за чего возложен подъезд к населенному пункту.

Об этом рассказал глава области Александр Прокудин.

По его словам, в поселке Казацкое Каховского района затоплены три десятка домов.

Местные власти проводят эвакуацию людей из населенных пунктов находящихся в зоне подтопления. Для этого задействовано 50 автобусов и множество людей: волонтеров, полицейских, работников ГСЧС. Также прорабатываются дополнительные маршруты эвакуации и размещения населения.

По состоянию на 15.30 было эвакуировано 1530 человек из окрестных сел и микрорайона "Остров" в Херсоне. Эвакуация продолжается.

Первый эвакуационный поезд из Херсона успешно прибыл в Николаев. Укрзализныця готова назначать дополнительные бесплатные эвакорейсы по необходимости.

В Херсоне, в районе Ричпорта вода прибывает прямо на глазах. В квартирах многоэтажек остаются люди.

В Херсоне развернуто пять пунктов для того, чтобы люди могли там находиться перед эвакуацией в другие населенные пункты.

Уже 24 населенных пункта в Херсонской области подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС. Службы Министерства внутренних дел эвакуировали уже около тысячи человек.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.