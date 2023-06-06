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Из Херсонской области эвакуировали уже более 1,5 тыс человек, вода прибывает
В Херсонской области вода продолжает прибывать и подтапливаться населенные пункты. К настоящему времени известно о 71 подтопленном доме. Только в селе Тягинка подтоплены 2 моста и 33 жилых дома. В Отрадокаменке подтоплен мост, из-за чего возложен подъезд к населенному пункту.
Об этом рассказал глава области Александр Прокудин.
По его словам, в поселке Казацкое Каховского района затоплены три десятка домов.
Местные власти проводят эвакуацию людей из населенных пунктов находящихся в зоне подтопления. Для этого задействовано 50 автобусов и множество людей: волонтеров, полицейских, работников ГСЧС. Также прорабатываются дополнительные маршруты эвакуации и размещения населения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на 15.30 было эвакуировано 1530 человек из окрестных сел и микрорайона "Остров" в Херсоне. Эвакуация продолжается.
Первый эвакуационный поезд из Херсона успешно прибыл в Николаев. Укрзализныця готова назначать дополнительные бесплатные эвакорейсы по необходимости.
В Херсоне, в районе Ричпорта вода прибывает прямо на глазах. В квартирах многоэтажек остаются люди.
В Херсоне развернуто пять пунктов для того, чтобы люди могли там находиться перед эвакуацией в другие населенные пункты.
Уже 24 населенных пункта в Херсонской области подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС. Службы Министерства внутренних дел эвакуировали уже около тысячи человек.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.