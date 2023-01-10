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Из-за российских обстрелов на Херсонщине за минувшие сутки погибли 2 человека
Российские оккупационные войска в течение суток 9 января 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.
По его словам, Херсон россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, российские оккупационные войска ночью 9 января обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Днем ранее, 8 января, захватчики 77 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.