Из-за российских обстрелов на Херсонщине за минувшие сутки погибли 2 человека

Российские оккупационные войска в течение суток 9 января 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, Херсон россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, российские оккупационные войска ночью 9 января обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Днем ранее, 8 января, захватчики 77 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.