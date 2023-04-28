Каждая атака против людей приближает РФ к провалу и наказанию: Зеленский отреагировал на ночной террор оккупантов

Этой ночью страна-агрессор РФ снова атаковала Украину ракетами и БПЛА. Мишенями террористов стали мирные люди и жилые дома.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в результате ракетного удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. В Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка.

"Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира.

"И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", - подчеркнул президент.

Напомним, около 04:00 утра, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Воздушные силы Украины уничтожили 21 из 23 выпущенных крылатых ракет.