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Корабль ВМС Румынии попал на дрейфующую мину в Черном море
В Черном море чуть не подорвался корабль Военно-морских сил Румынии на дрейфующей мине, которую пытался обезвредить в плохую погоду.
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Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Корабль ВМС Румынии попал на дрейфующую мину в Черном море, которую пытался обезвредить в плохую погоду", - отметил Братчук.
По его словам, жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Плавучесть корабля не нарушена.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщили в румынском министерстве, после 24 февраля Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах Черного моря,
Напомним, Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал в Британии использовать их для очищения береговой линии от мин.