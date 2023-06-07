Кубраков: из подтопленных районов Херсонской области эвакуировано 1700 человек

По предварительным подсчетам, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС россиянами ночью 6 июня подтоплено более 2000 домов. В зоне возможного затопления оказались более 80 населенных пунктов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр – министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков, который провел соответствующее совещание в Херсоне.

"Сегодня в Херсоне. Утром провел оперативное совещание по ситуации на юге вместе с руководителем штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС – министром внутренних дел Игорем Клименко, заместителем руководителя Офиса президента Алексеем Кулебой, главами Херсонской ОГА Александром Прокудиным, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской ОГА, спасателями. Обсудили текущее положение дел и определили необходимые меры по реагированию", - написал вице-премьер.

По его словам, работа ведется максимально активно, насколько это возможно в условиях боевых действий и фактически ежедневных обстрелов Херсонской области.

"Уровень воды в среднем в Херсоне составляет сейчас более 5 метров выше нормы. Ожидаем, что как минимум до конца дня вода будет и дальше прибывать. По предварительным подсчетам подтоплено более 2000 домов. В зоне возможного затопления оказались более 80 населенных пунктов. Существуют экологические угрозы - распространение хозяйственно-бытовых отходов и отходов промышленных предприятий. Занимаемся мерами по обеззараживанию воды", - отметил Кубраков.

Он также добавил, что уже эвакуировано более 1700 человек, и эвакуация продолжается. Проводится она силами "Укрзализныци", областных и местных органов власти, частными автобусными перевозчиками и волонтерами.

"Благодарю всех, кто подставляет плечо. Общаемся с международными организациями относительно помощи в эвакуации людей из более 20 общин на временно оккупированных территориях", - сказано в сообщении.

По словам вице-премьера, одной из самых острых проблем сейчас является водоснабжение тех регионов, которые зависели от Каховского водохранилища, - это города и села Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

"Запасы воды есть, они достаточны для обеспечения всех потребностей общин. Дополнительно есть решение о модернизации более сотни существующих скважин и бурении новых. Также вчера правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на строительство магистральных водопроводов на юге Украины и еще более 845 миллионов гривен пострадавшим областям для модернизации самой системы обеспечения жителей этих регионов питьевой водой", – подчеркнул Кубраков.