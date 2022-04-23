Минобороны РФ заявляет лишь об одном погибшем на крейсере "Москва"

В Министерстве обороны России впервые признали, что на ракетном крейсере "Москва" погиб и пропали без вести члены экипажа.

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Об этом пишут российские СМИ.

"В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из–за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - заявили в ведомстве страны-агрессора.

Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что этим единственным погибшим оказался старший мичман, старшина котельной команды Иван Вахрушев. Его уже похоронили.

В Минобороны добавили, что абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота. А ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов.

При этом в сообщении Министерства РФ не говорится, о том, что корабль был поражен ракетами "Нептун", а только заявляют о "пожаре".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что, по словам матери одного из матросов затонувшего судна, в результате инцидента погибли около 40 человек, очень много раненых с оторванными конечностями.

Во время удара по крейсеру "Москва" на корабле находились 510 человек, из них, по украинским данным, россияне смогли эвакуировать только 58 человек.

Культовую фразу о "русском военном корабле" при атаке на остров Змеиный адресовали именно крейсеру "Москва".

Информация о том, что его поразили украинскими ракетами "Нептун", поступила 14 апреля от Оперативного командования "Юг".

Занимательно, что крейсер затонул в тот день, что и пресловутый "Титаник".

Кремль некоторое время отрицал тот факт, что "Москва" утонула, но позже официально это признал. Теперь флагман Черноморского флота РФ стал подводной собственностью Украины.

Напомним, "Москву" построили на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в украинском Николаеве.