Мощный взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе

В оккупированном Мелитополе утром 12 октября раздался мощный взрыв, предварительно, в воздух взлетел автомобиль. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

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"Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде. По предварительной информации в воздух взлетело авто" , - отметил мэр.

Он добавил, что детали взрыва пока уточняются.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 11 октября сообщил, что в оккупированном городе раздались взрывы на аэродроме, где россияне развернули военную базу.

Напомним также, что недавно в Запорожской области силы сопротивления ликвидировали одного из приспешников коллаборанта Евгения Балицкого - главу оккупационной администрации Михайловского района Ивана Сушка.

До этого в Мелитополе в результате взрыва ранения получил один из руководителей так называемого "избирательного штаба" российской политической партии "Единая Россия" Олег Шостак. Он не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана.