На аэродроме в Мелитополе раздались взрывы

В оккупированном Мелитополе 11 октября раздались взрывы на аэродроме, где россияне развернули военную базу. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях". Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз", - отметил Федоров.

Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о последствиях инцидента

Очевидцы в соцсетях сообщали также, что якобы с аэродрома в Мелитополе российские истребители вылетали для ударов по другим регионам Украины.

Генштаб ВСУ пока эту информацию не комментировал.

Напомним также, что недавно в Запорожской области силы сопротивления ликвидировали одного из приспешников коллаборанта Евгения Балицкого - главу оккупационной администрации Михайловского района Ивана Сушка.

До этого в Мелитополе в результате взрыва ранения получил один из руководителей так называемого "избирательного штаба" российской политической партии "Единая Россия" Олег Шостак. Он не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана.