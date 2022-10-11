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На аэродроме в Мелитополе раздались взрывы
В оккупированном Мелитополе 11 октября раздались взрывы на аэродроме, где россияне развернули военную базу. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях". Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз", - отметил Федоров.
Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о последствиях инцидента
Очевидцы в соцсетях сообщали также, что якобы с аэродрома в Мелитополе российские истребители вылетали для ударов по другим регионам Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Генштаб ВСУ пока эту информацию не комментировал.
Напомним также, что недавно в Запорожской области силы сопротивления ликвидировали одного из приспешников коллаборанта Евгения Балицкого - главу оккупационной администрации Михайловского района Ивана Сушка.
До этого в Мелитополе в результате взрыва ранения получил один из руководителей так называемого "избирательного штаба" российской политической партии "Единая Россия" Олег Шостак. Он не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана.