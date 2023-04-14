На молочной ферме в Техасе в результате пожара погибли более 18 тысяч коров (ВИДЕО)

10 апреля в западном Техасе, США на семейной молочной ферме произошел масштабный пожар, во время которого погибли более 18 000 коров. Это самый большой по количеству жертв пожар такого типа в США.

Пожарным удалось спасти одного работника молокозавода South Fork Dairy. Причина пожара устанавливается. Также местным властям не удалось сразу связаться с членами семьи, владеющими фермой, пишет Reuters.

Пожар побудил Институт благосостояния животных (AWI), одну из старейших групп по защите животных в США, призвать принять федеральные законы по предотвращению пожаров в коровниках, ежегодно убивающих сотни тысяч сельскохозяйственных животных.

Согласно заявлению AWI, нет никаких федеральных правил защиты животных от пожаров, и лишь несколько штатов, Техас не среди них, приняли правила противопожарной защиты для таких зданий.

Этот пожар стал самым масштабным пожаром в коровнике в США с момента, когда AWI начала отслеживать подобные случаи в 2013 году. За последнее десятилетие в таких пожарах погибло около 6,5 миллиона сельскохозяйственных животных, большинство из которых птица.