- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
На окраине Керчи сформировалась многокилометровая очередь из желающих покинуть Крым
После частичного разрушения Крымского моста в окрестностях Керцы выстроилась большая очередь людей, желающих покинуть оккупированный Крым. Об этом в эфире "Общественному" сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Уже больше трех километров, это больше двух часов назад было, парома еще нет. Они ожидают, что он будет запущен, а очередь уже стоит тех, кто хотят срочно покинуть крымский полуостров", - сказал Чубаров.
Также Чубаров сообщил, что из-за паники люди в оккупированном Крыму начали сметать с полок магазинов продукты, а на заправках выстроились очереди.
"Час тому мы получили подтверждение тому, что хлебобулочные изделия утром все смели с полок, что касается муки и крупы до 3 кг на руки. Мы еще не знаем, были ли это централизованные указания власти. У нас есть и фотографии, как это происходит. Самые большие. очереди - на автомобильных заправках за бензином", - сообщил Чубаров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он предположил, что оккупанты после разрушения моста могут переориентировать поставки в оккупированный полуостров по суше.
Напомним, утром в субботу 8 октября на мосту из материковой части в аннексированный Россией Крым произошел взрыв и пожар. В результате мост был разрушен.