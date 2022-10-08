На окраине Керчи сформировалась многокилометровая очередь из желающих покинуть Крым

После частичного разрушения Крымского моста в окрестностях Керцы выстроилась большая очередь людей, желающих покинуть оккупированный Крым. Об этом в эфире "Общественному" сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Уже больше трех километров, это больше двух часов назад было, парома еще нет. Они ожидают, что он будет запущен, а очередь уже стоит тех, кто хотят срочно покинуть крымский полуостров", - сказал Чубаров.

Также Чубаров сообщил, что из-за паники люди в оккупированном Крыму начали сметать с полок магазинов продукты, а на заправках выстроились очереди.

"Час тому мы получили подтверждение тому, что хлебобулочные изделия утром все смели с полок, что касается муки и крупы до 3 кг на руки. Мы еще не знаем, были ли это централизованные указания власти. У нас есть и фотографии, как это происходит. Самые большие. очереди - на автомобильных заправках за бензином", - сообщил Чубаров.

Он предположил, что оккупанты после разрушения моста могут переориентировать поставки в оккупированный полуостров по суше.

Напомним, утром в субботу 8 октября на мосту из материковой части в аннексированный Россией Крым произошел взрыв и пожар. В результате мост был разрушен.