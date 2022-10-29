На предприятии в Броварах произошел взрыв, есть погибший (ФОТО)

Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва на предприятии в Броварах в Киевской области утром 29 октября. Как сообщает областное управление полиции, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 11:15.

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По предварительной информации, при выполнении работ взорвалось установка по переработке алюминиевого порошка. В результате погиб 56-летний работник.

Начато расследование по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека).

"К сожалению, сегодня утром произошел трагический случай на одном из городских предприятий, которое занимается металлопереработкой. Во время производственного процесса взорвалась одна из литейных установок. К сожалению, есть один погибший работник. Случай не связан с военными действиями", - прокомментировал также происшествие мэр Броваров Игорь Сапожко.

Фото: ГУНП в Киевской области Фото: ГУНП в Киевской области Фото: ГУНП в Киевской области Фото: Telegram/trybunabrovary

В свою очередь, издание "Трибуна-Бровары" уточняет, что взрыв произошел на предприятии, расположенном на улице Анатолия Луценко (Богунской), 26.

Со ссылкой на местных спасателей сообщается, что в ходе технологического процесса взорвалась установка по изготовлению алюминиевого порошка (котел) без последующего горения. Официального же сообщения о происшествии ГСЧС пока не публиковала.