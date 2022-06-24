На севере Волыни ввели запрет на посещение лесов

В северной части Волынской области введен строгий запрет на посещение лесных массивов. Об этом говорится в сообщении 100-й отдельной бригады территориальной обороны, которое также распространил начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

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"Личный состав Волынской бригады ТрО вместе с другими составляющими сил обороны нашего края полностью контролируют ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы. В связи с этим на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов", - говорится в нем.

Условная линия, севернее которой действует запрет, проходит через населенные пункты Городок, Оленино, Гута-Боровенская, Полицы, Гута-Каминская, Камень-Каширский, Раков Лес, Подречье Камень-Каширского района и Велимче, Замшаны, Текля, Чевель, Залютье, Смоляры, Сукачи, Заболотье, Нудыже, Згораны, Заозерное, Гупалы, Забужье Ковельского района.

Сам Погуляйко ранее в пятницу выпустил видеообращение, в котором заверил, что на украино-белорусской границе ситуация остается без изменений, вдоль линии разграничения и пограничной зоне все спокойно.

По его словам, пограничная служба, волынская бригада терробороны и другие силы обороны постоянно мониторят и контролируют ситуацию. Кроме того, военные продолжают укреплять границу и фортификационные сооружения. Также идут тренировки, отрабатываются все возможные алгоритмы действий, чтобы быть готовыми к любому сценарию.

"Лично я постоянно посещаю северные районы, чтобы видеть все своими глазами. Конечно, мы не можем показать всего. Но делаем все возможное для нашей защиты", - отметил начальник ОВА.

Напомним, что 22 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что никакой угрозы Украине со стороны Беларуси нет, несмотря на проведение на ее территории сейчас целого комплекса действий военного характера.

В частности, с 22 июня по 1 июля в Беларуси проводятся военные учения в районе границы с Украиной в Гомельской области с целью "проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению".

Перед их началом украинская сторона заявляла, что на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сосредоточено до семи батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

Отметим также, что вопрос о возможности военного вторжения из Беларуси обсуждался по инициативе президента Владимира Зеленского на заседании ставки верховного главнокомандующего 15 июня.