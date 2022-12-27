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На всей территории Украины воздушная тревога

На всей территории Украины воздушная тревога

По всей территории Украины по состоянию на 15:50 воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные сайта Alerts.in.ua

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По состоянию на 14:56 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В это время нужно перейти в раз.

Фото 2 — На всей территории Украины воздушная тревога

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 26 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области .

Автор:
Степан Крьока