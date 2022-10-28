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На Харьковщине оккупанты повредили самый большой в Украине радиотелескоп
Полиция задокументировала повреждения здания и оборудования исследовательской обсерватории в Чугуевском районе Харьковской области, которые были нанесены во время оккупации российскими военными.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили здание.
Территория опытной обсерватории занимает более 100 га. Действия оккупантов нанесли масштабный ущерб.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольги Науменко, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.
Также оккупанты уничтожили самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп.
Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев, до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.
"Следователи вместе с криминалистами при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотры мест событий. Зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства пребывания военных России на территории учреждения", - отметила Ольга Науменко.
В настоящее время информация о еще одном преступлении оккупантов внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.